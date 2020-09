Ingelmunster krijgt archeologische vondsten cadeau Valentijn Dumoulein

29 september 2020

11u17 1 Ingelmunster Projectontwikkelaar Taelman uit Oeselgem schenkt een reeks archeologische vondsten die het aan de Nijverheidsstraat deed aan het gemeentebestuur van Ingelmunster.

De vondsten dateren uit 2012 en 2013. “Er vond toen een archeologisch onderzoek plaats op de locatie waar de nieuwe verkaveling Molenhoek verrijst”, zegt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “Er zijn verschillende gebouwtjes uit de late IJzertijd tot de vroeg-Romeinse periode gedocumenteerd, waaronder een mogelijk IJzertijd-heiligdom. Daarnaast zijn ook voorwerpen uit het mesolithicum en het neolithicum aangetroffen, net als een verdedigingsstructuur uit de late middeleeuwen en kogelhulzen en schuttersputten uit de Tweede Wereldoorlog.”

Erfgoeddepot BIE

Nu de rapportage is afgerond en Monument Vandekerckhove plaats wil maken in zijn archief, krijgt Woningbouw Taelman de vondsten. Die schenkt ze op zijn beurt aan de gemeente. Die ziet echter af van haar zorgplicht en draagt ze over aan het erfgoeddepot van projectvereniging BIE. “Daar maakt de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Radar deel van uit”, aldus de burgemeester. “Daarom is het aangewezen voor die laatste optie te kiezen.”