Ingelmunster investeert 286.000 euro om coronacrisis te bestrijden Valentijn Dumoulein

26 juni 2020

10u38 0 Ingelmunster Ingelmunster heeft een compensatieplan met verschillende steunmaatregelen klaar om inwoners na de coronacrisis er weer bovenop te helpen.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst krijgt een extra budget van 60.000 euro om kwetsbare personen en gezinnen te steunen. Per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut voorziet het plan een tussenkomst van maximum 25 euro. Er ligt ook 21.000 euro klaar om een zomerprogramma in eigen gemeente uit te werken. De provincie voegt daar nog eens 11.000 euro aan toe, een euro per inwoner.

Cadeaubon

Lokale kinderopvanginitiatieven voor kinderen tot 3 jaar krijgen een cadeaubon van 30 euro per opvangplaats. Daarnaast betaalt het bestuur de opvang voor en na school, over de middag en op woensdagnamiddag terug van april tot juni. De rest van het beschikbare budget van 57.000 euro wordt verdeeld onder de Ingelmunsterse scholen, op basis van hun leerlingenaantal.

De Ingelmunsterse socioculturele verenigingen krijgen via de Vlaamse regering 127.000 euro. Om die pot eerlijk te verdelen, kreeg iedere vereniging een enquête om te peilen naar de financiële gevolgen van de crisis. Tot slot trekt de gemeente 10.000 euro om dit weekend voor elk huishouden een bloemetje aan huis te laten brengen.