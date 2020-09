Ingelmunster helpt 333 inwoners mee aan een fiets Valentijn Dumoulein

16 september 2020

17u43 1 Ingelmunster De fietssubsidie die Ingelmunster in het leven riep, valt in de smaak bij zijn inwoners. Er tekenden 333 Ingelmunsternaren in op het financiële steuntje als ze een fiets kochten.

Inwoners die dit jaar een (elektrische) fiets, bakfiets, speed pedelec of elektrische scooter aankopen, kunnen rekenen op een fietssubsidie. Voor een fiets zonder elektrische aandrijving krijg je een subsidie van de helft van het aankoopbedrag, met een maximum van 50 euro. Bij een fiets met elektrische aandrijving geldt een maximum van 100 euro.

“Om het fietsgebruik te stimuleren, startten we in januari met het subsidiereglement voor gewone en elektrische fietsen. Het gemeentebestuur betaalde ondertussen bijna 30.000 euro subsidies, 333 personen maakten er gebruik van”, zegt mobiliteitsschepen Trui Lambrecht (De Brug/Open VLD/N-VA). “Een groot succes! Iedere inwoner van minimum 18 jaar kan nog tot eind dit jaar een subsidie aanvragen via ingelmunster.be/fietssubsidie.”

“Tijdens deze week van de mobiliteit willen nog eens extra de aandacht vestigen op het gebruik van de fiets. We moedigen inwoners aan om te fietsen naar school, naar het werk, naar de sportclub, enz. Veiligheid blijft belangrijk: draag een fietshelm en fluohesje en zorg dat je fiets technisch in orde is”, besluit Trui.