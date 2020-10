Ingelmunster geniet coronaveilig van Labadoux Bubbelt: “In onze opzet geslaagd, maar hopelijk nooit meer op deze manier” CDR

11 oktober 2020

17u25 0

De organisatie van het Labadoux-festival pakte het voorbije weekend uit met Labadoux Bubbelt, een kleinschalige en bovendien coronaveilige versie van het folkfestival dat traditioneel in mei plaatsvind op het terrein langs de Trakelweg. Drie dagen na elkaar genoten 400 bezoekers in bubbels van vier personen van optredens van onder meer Yevgueni, Stef Kamiel Carlens, De Ertebrekers en Het Zesde Metaal. Organisator Carl Windels blikt tevreden terug op het minifestival. “Het is goed geweest”, glundert hij. “Langs de ene kant voelt het zo vertrouwd om die tent met dat podium te zien, de lichten te zien fonkelen en de artiesten aan het werk te horen. Maar gelijktijdig is het ook heel vreemd om een sociale biotoop te creëren waarin onze bezoekers maar beperkt sociaal mogen zijn. Maar iedereen is in ons verhaal meegestapt met veel respect voor het organisatorische en de artiesten. En ook het respect van de artiesten voor de organisatie is groot. Ik ben blij dat we dit hebben kunnen neerzetten, zowel voor ons trouwe publiek dat jaar na jaar komt als voor de volledige event sector. We zijn met Labadoux Bubbelt zeker in onze opzet geslaagd. Maar als ik eerlijk ben, hoop ik toch dat het nooit meer op deze manier moet.”