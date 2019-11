Ingelmunster geeft subsidie aan wie (elektrische) fiets koopt Valentijn Dumoulein

27 november 2019

12u03 2 Ingelmunster Ingelmunster wil haar inwoners aanmoedigen om meer te fietsen. Na het invoeren van een reeks fietsstraten pakt het vanaf 2020 ook uit met een subsidie voor wie een (elektrische) fiets, bakfiets of elektrische scooter koopt.

Het gaat om een terugbetaling in cadeaubonnen. Zo ontvangen inwoners een bon van vijftig euro bij de aankoop van een niet-elektrische fiets of 100 euro voor een elektrische fiets. Ook voor de populaire speed-pedelecs is er een bon van 100 euro. Iedere inwoner vanaf 18 jaar kan een subsidie aanvragen via een aanvraagformulier op de website van de gemeente. Het volstaat een kopie van de aankoopfactuur als bijlage toe te voegen. Ook wie een bakfiets of elektrische scooter (voor minder mobiele mensen) koopt, kan op een subsidie rekenen.

Geen toelage meer

De subsidie bestond al in een beperktere vorm in 2017. Toen gold ze maar voor één lid per gezin. Op vraag van sp.a kwam er toen ook een extra subsidie van 400 euro voor wie zijn wagen weg deed. Die toelage is nu, tot ergernis van de oppositiepartij, geschrapt. De gemeente zegt zich te willen focussen op het gebruik van de fiets en wijst op de uitbreiding van het reglement naar meer leden per gezin en voor meer types fietsen.