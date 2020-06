Ingelmunster gaat voor een ‘coronaproof’ vakantiewerking Valentijn Dumoulein

10 juni 2020

17u16 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster werkt volop aan een ‘coronaproof’ aanbod voor de vakantiewerking bij kinderen. De verschillende verantwoordelijken van de jeugdwerkkoepels werkten samen met minister Benjamin Dalle en de experten aan een aantal protocollen om ervoor te zorgen dat de vakantie op kamp en op het speelplein zo veilig mogelijk kan verlopen.

Er werd een ‘Taskforce Zomer 2020’ opgericht. De jeugdbewegingen, de dienst Vrije Tijd en de communicatiedienst zaten samen rond de tafel om een draaiboek op te stellen over de organisatie van alle jeugdactiviteiten in Ingelmunster. Zo zijn de richtlijnen voor iedereen duidelijk en hetzelfde: zowel de jeugdbewegingen als de sportkampen, speelpleinwerking en Villa Max zullen dezelfde regels volgen en hier ook op een uniforme manier over communiceren.

Ouders krijgen een infobrief mee waarin kort de basisregels zijn opgesomd. Op de website www.ingelmunster.be/zomerwerking staan er een uitgebreidere toelichting over de afspraken.

“We zijn ongelofelijk trots op de creativiteit en flexibiliteit van alle jeugdwerkorganisaties.”, zegt jeugschepen Trui Lambrecht. “Samen maken we er een fantastische zomer van voor alle kinderen en jongeren!”