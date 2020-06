Ingelmunster gaat opgepompt grondwater recupereren Valentijn Dumoulein

12u57 2 Ingelmunster Het gemeentebestuur van Ingelmunster heeft het voorstel van oppositiepartij sp.a + goedgekeurd om opgepompt grondwater bij werken te recupereren.

“We merkten dat kostbaar water meestal gewoon in de riool verdwijnt”, zegt gemeenteraadslid Enigo Vandendriessche. “Met deze droogte kunnen we ons zo'n verspilling niet langer permitteren. Daarom vinden we het de beste keuze ervoor te zorgen dat het grondwater terug in de bodem terechtkomt. Waar het niet kan, willen we het water laten opslaan en ter beschikking stellen van de gemeentelijke groendienst, landbouwers en particulieren.”

Al deels in gebruik

Schepen van Openbare Werken Jan Rosseel (N-VA) heeft begrip voor de vraag van sp.a+. “We krijgen regelmatig terechte opmerkingen van burgers”, reageert hij. “Het is zo dat er op vergunningsniveau al een regeling van kracht is die toestaat dat opgepompt water terugkeert, zoals op de brouwerijsite. Daar vloeit het water bij werken aan een nieuwe verkaveling via de Meusbroekbeek terug naar een bufferbekken aan de overkant van de Ring. We besproeien er onder andere enkele voetbalvelden mee, maar er is nog ruimte voor optimalisatie.”

Toch roept de schepen ook wat nuance in. “Een reglement goedkeuren kan, maar moet dit bijvoorbeeld ook voor wie een huis met kelder bouwt en wat met als er dan verontreinigd water wordt opgepompt? Moeten we het dan niet eerst analyseren en wie draait op voor die kosten? We zijn bereid dit voorstel te steunen, maar dan wel als uitgangspunt om het in een ruimer kader te bekijken.”