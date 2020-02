Ingelmunster gaat openbare verlichting langs landelijke wegen niet langer doven ’s nachts Valentijn Dumoulein

15u57 0 Ingelmunster Tegen 2030 wil Ingelmunster alle openbare verlichting ombouwen naar zuinige ledverlichting. In eerste instantie schakelt het de verlichting langs de landelijke wegen over en wordt de verlichting er gedimd in plaats van gedoofd, waardoor het in deze straten niet langer donker zal zijn ’s nachts.

De gemeente kiest niet alleen omwille van de duurzaamheid voor ledverlichting. Het biedt ook de mogelijkheid om ze makkelijker individueel te bedienen. “Handig om bij bepaalde activiteiten bijvoorbeeld enkele lichtpunten te doven”, zegt schepen Jan Rosseel (N-VA). “Ledverlichting kun je ook dimmen. Zo verbruiken de lampen minder zonder in te boeten aan zichtbaarheid en veiligheid.”

Verschillende zones

Om de overstap naar ledverlichting mogelijk te maken, ondertekende het gemeentebestuur een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Samen deelden ze het grondgebied op in verschillende zones. De omschakeling naar led gebeurt in stappen. Zo plaatste Fluvius in de Rodenbachwijk en op de parking op het sportcentrum al nieuwe verlichting. Tegen eind 2021 zal alle openbare verlichting langs de landelijke wegen werken met led. Nu is het daar tussen 23 en 6 uur nog donker. “Na de omschakeling zullen we de verlichting ’s nachts dimmen, waardoor het in die straten niet meer donker zal zijn. Dat geeft een veiliger gevoel bij de bewoners”, besluit de schepen.

In 2020 krijgen deze straten of een deel van de straten nieuwe armaturen met ledverlichting en zal het er dus niet meer donker zijn ’s nachts : Beelshoek, Vuilputstraat, Kouterstraat, Warandestraat, Krekelstraat, Lenteakkerstraat, Lammekensknokstraat, Dossestraat, Kruisstraat, Meersstraat, Heirweg Noord, Bollewerpstraat, Lampettenstraat, Doelstraat, Steenovenstraat, Groenstraat, De Hoogte, Zwandestraat, Veldstraat en Naaipanderstraat.