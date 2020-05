Ingelmunster deelt 15.000 mondmaskers uit Valentijn Dumoulein

14 mei 2020

11u50 0 Ingelmunster Het Ingelmunsterse gemeentebestuur is donderdag gestart met de bedeling van 15.000 herbruikbare mondmaskers. Iedere inwoner krijgt deze week een masker in de brievenbus. Vrijwilligers staan in voor de verdeling.

“Mondmaskers spelen een belangrijke rol in de afbouwstrategie van de coronamaatregelen. Dankzij de hulp van het Ingelmunsterse textielbedrijf L&V konden we op korte termijn herbruikbare maskers bestellen om te bedelen onder onze inwoners”, vertelt burgemeester Kurt Windels. “Het sorteren en verdelen van de maskers was een huzarenstukje. Enveloppen lagen klaar, etiketten werden gekleefd. Toen we de mondmaskers begin deze week ontvingen, stond een uitgebreide ploeg medewerkers klaar om te helpen bij de verdeling. Tegen eind deze week krijgt iedere inwoner een masker in de bus.”

De maskers zijn gemaakt uit katoen en wasbaar op 60 graden. ‘Er is ruimte voor filters”, zegt Filip Lapeire van L&V, dat normaal herenhemden maakt, maar nu overgeschakeld is op mondmaskers. Wie extra maskers wil kopen, kan vanaf maandag 18 mei terecht bij het onthaal in het gemeentehuis. Na het maken van een afspraak kun je extra maskers kopen, ze kosten twee euro.