Ingelmunster bundelt waar je in coronatijden lokaal kan blijven kopen Valentijn Dumoulein

06 april 2020

13u39 0 Ingelmunster Horecazaken en niet-essentiële winkels zijn momenteel gesloten omwille van het coronavirus. Een zware financiële dobber. Daarom bieden verschillende ondernemers creatieve oplossingen aan om hun klanten te blijven bedienen: levering aan huis, afhaalservice, op voorhand zaken bestellen, enz. Het gemeentebestuur heeft al die adressen nu gebundeld in een handig overzicht.

Alle handelszaken zijn te vinden via deze link: www.ingelmunster.be/ikkooplokaal . Zo is er in één oogopslag een handig overzicht met belangrijke info zoals: wie is open, wie levert er aan huis, wie is te bereiken via een webshop, enz...

Wie zijn of haar zaak in het overzicht wil laten opnemen, kan dat doen via dit registratieformulier. Dat kan als mensen maaltijden via jouw zaak kunnen bestellen en aan huis laten leveren of als je een hoevewinkeltje hebt waar mensen bestellingen kan afhalen, maar evengoed als je een handelszaak met webshop hebt of als je een boeket bloemen aan huis kan laten leveren. Meer info via economie@ingelmunster.be.