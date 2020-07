Ingelmunster annuleert Camping Vaartweg Valentijn Dumoulein

28 juli 2020

12u55 0

Naar aanleiding van de strengere coronamaatregelen heeft het gemeentebestuur van Ingelmunster beslist om het evenement Camping Vaartweg van komend weekend te annuleren. Inwoners gingen normaal gezien de kans krijgen om te kamperen op de site van het Labadoux-festival, maar dat kan nu dus niet doorgaan.

Gezien de steeds stijgende cijfers van het aantal besmettingen door het coronavirus en de vraag van verschillende experten om onze contacten zoveel mogelijk te beperken, heeft het gemeentebestuur beslist om Camping Vaartweg te annuleren. Kamperen in eigen gemeente is dus niet langer mogelijk op zaterdag 1 of zondag 2 augustus op de festivalweide langs de Trakelweg. Inwoners gingen er aanvankelijk hun tentje kunnen opzetten en er gingen verschillende ontspanningsmogelijkheden zijn, net als lekker eten en drinken en aangepaste campinganimatie. Die plannen worden na de Veiligheidsraad van gisteren nu dus afgevoerd. Kampeerders die al waren ingeschreven, worden persoonlijk verwittigd en krijgen hun geld teruggestort.