In deze fitnesszaak kan je al om één seconde na middernacht die coronakilo’s er af beginnen werken Charlotte Degezelle

07 juni 2020

15u49 5 Ingelmunster “We hebben tijd genoeg verloren, daarom doen wij al terug open om één seconde na middernacht.” Aan het woord is Kurt Vandevoorde van Snap Fitness Ingelmunster. Zondagnacht heropent hij z’n fitness voor het eerst in maanden. Die werd tijdens de lockdown volledig heringericht om te voldoen aan de social distancing. Enkel leden kunnen zich na reservatie vannacht al in het zweet werken. Ook “We hebben tijd genoeg verloren, daarom doen wij al terug open om één seconde na middernacht.” Aan het woord is Kurt Vandevoorde van Snap Fitness Ingelmunster. Zondagnacht heropent hij z’n fitness voor het eerst in maanden. Die werd tijdens de lockdown volledig heringericht om te voldoen aan de social distancing. Enkel leden kunnen zich na reservatie vannacht al in het zweet werken. Ook enkele cafés openen zondagnacht al de deuren.

“De afgelopen periode was heel bevreemdend. Sporten werd bijna als gevaarlijk bestempeld terwijl sigarettenwinkels en drive-in fastfoodketens als essentiële verplaatsingen werden beschouwd”, vertelt Vandevoorde. “Nochtans is het overduidelijk dat regelmatig sporten en bewegen, net als gezonde voeding en positief sociaal contact, een bijzondere bijdrage levert aan de kracht van ons immuunsysteem. Het deed in maart dan ook pijn aan het hart om onze belofte om nooit te sluiten (Snap Fitness is normaal 24/7 open nvdr.) verplicht te moeten breken.”

Social distancing

De voorbije weken probeerde het team van de fitness langs de Bruggestraat haar leden maximaal te ondersteunen bij het thuis sporten. Maar dat is toch niet hetzelfde als in de fitness zelf want thuis is het niet zo evident om de juiste motivatie te vinden en vast te houden. Zodra Kurt dan ook mag heropenen, gaat de deur weer van de grendel. En dat is komende nacht om één seconde na middernacht. “We zijn vooral blij dat we onze leden weer helemaal ten dienste kunnen zijn. We kijken er naar uit om hen allemaal terug te zien. In de lockdown hebben we onze club een stuk anders georganiseerd. Hoewel we investeerden in extra toestellen voor onze leden hebben we er ook kunnen voor zorgen dat alle toestellen op minstens anderhalve meter uit elkaar staan. Het maximum aantal leden dat tegelijk mag komen sporten wordt zoals bepaald in het sectorprotocol ook beperkt zodat social distancing zo optimaal mogelijk is.”

Ventilatiesysteem

“We voorzien permanent toezicht en zullen alles monitoren en opvolgen. Ook volgen we de hygiënerichtlijnen van dichtbij op. Er is een gans protocol waarvan alle leden via nieuwsbrief, visuals en door onze medewerkers in de club uitgebreid uitleg krijgen. Zo moeten onder andere kleedkamers en douches verplicht gesloten blijven, worden leden gevraagd om met een handdoek te sporten en alles is ruim voorzien zodat voor en na de oefeningen de toestellen en het materiaal ontsmet kan worden. Dit wordt ook meermaals per dag extra opgevolgd door ons team zelf. Daarnaast is er nog een professioneel poetsteam dat enkele keren per week langs komt. Een extra troef is dat onze club uitgerust is met een performant ventilatiesysteem dat de club constant voorziet van verse lucht. Alles in huis dus om voor iedereen een veilige, gezonde en positieve omgeving te creëren.”

Verplicht reserveren

Wie wil sporten bij Snap Fitness moet verplicht reserveren. “In eerste instantie kunnen enkel onze leden reserveren. Pas in een latere fase, na evaluatie van de vlotte werking, kunnen we ook weer nieuwe leden verwelkomen.” Reserveren, ook voor vannacht, doe je via snapingelmunsteragenda@gmail.com. De eerste tien personen die zich vannacht van hun meest sportieve kant tonen, krijgen een gratis handdoek. Meer op http://facebook.com/snapfitnessingelmunster.