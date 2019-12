IN BEELD. Zwarte Miet en Zwarte Piet stappen in het huwelijksbootje in basisschool De Wegwijzer Valentijn Dumoulein

02 december 2019

12u09 5 Ingelmunster Nog een paar keer slapen en Sinterklaas komt weer pakjes brengen bij de brave kindjes, maar maandag maakte hij nog een opvallend ommetoertje richting basisschool De Wegwijzer in Ingelmunster. Een Zwarte Piet en Zwarte Miet stapten er namelijk in het huwelijksbootje.

“Sinterklaas zat met een probleem”, knipoogt directeur Jo Windels. “Twee van zijn Pieten zijn hopeloos verliefd en willen trouwen. Ze zaten zo met hun hoofd in de wolken en daardoor kon de Sint weinig op hen rekenen. Hij hoopte dat het beter zou worden als ze zouden trouwen en vroeg aan de kinderen van onze school of ze hierbij wilden helpen.”

Voor de gelegenheid verbonden burgemeester Kurt Windels en schepen Martine Verhamme de twee Pieten in de echt, maar niet voor elke klas een eigen opdracht tot een goed eind had gebracht. Het werd een huwelijk met alles erop en eraan, van het geven van de ringen tot het tekenen van de huwelijksakte. Achteraf was er ook snoeptaart en was er het obligate ‘Les Lacs du Connomara’ op het dansfeest in de sporthal.