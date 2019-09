IN BEELD. Ridders en soldaten palmen Hoeve Deefakker in Valentijn Dumoulein

08 september 2019

15u55

Op Open Monumentendag kon je op heel wat plaatsen in onze regio een bezoekje aan lokaal erfgoed brengen. In Izegem opende museum Eperon d'Or de deuren, in Ingelmunster kon je dan weer een kijkje nemen op het domein van historische herenhoeve Deefakker. Die wordt binnenkort gerenoveerd en krijgt een nieuwe functie met onder andere logies.

Op het domein kon je die toekomstplannen inkijken, maar meteen ook een duik in het verleden nemen. Aan de hand van infopanelen konden bezoekers meer over de geschiedenis van de hoeve leren, terwijl kinderen in een verkleedkoffer konden duiken. Om het geheel nog echter te maken waren er soldaten uit de Eerste Wereldoorlog van de re-enactmentgroep We’ll Remember Pops uit Poperinge present aan het schuttershuisje van het domein. Daar was tijdens de Eerste Wereldoorlog nog een vliegveld gevestigd. Ook enkele ridders uit de middeleeuwen doken op om op een nabijgelegen weide hun kunnen te tonen. “Ik ben blij dat ik via dit initiatief eens op de hoeve terecht kon, want ik kende de geschiedenis van deze plaats eigenlijk niet,” zegt bezoeker Dirk Vermeersch. “Een heel aangename ontdekking en dit bijna in mijn achtertuin. Ook de cichorei-ast en de demonstraties spraken me enorm aan.”