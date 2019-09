IN BEELD. ‘Geboortefeest’ en doopsuiker voor nieuwe naam school De Wegwijzer Valentijn Dumoulein

06 september 2019

15u48

Bron: VDI 0 Ingelmunster De Centrumschool in de Schoolstraat heet voortaan De Wegwijzer, een naamswijziging die er komt omdat het nu onderdeel uitmaakt van de Prizma-scholengroep. Leerlingen kregen tijdens de eerste schoolweek enkele opdrachten mee rond het thema ‘wegwijzers’. Vrijdag volgde er een toonmoment én kreeg iedereen tijdens een geboortefeest ook doopsuiker mee om de nieuwe naam te vieren.

Dé verrassing was dat er ook effectief een baby was, maar dan in de vomr van een pop. Er stond zelfs een wiegje klaar voor baby ‘Wijsje’, zoals de school hem voortaan noemt. “Een leuk extraatje”, vindt directeur Jo Windels. “Omdat we voortaan De Wegwijzer heten kregen de kinderen deze week opdrachten mee rond de wegwijzers uit onze schoolvisie. Die draaiden onder andere rond talent, zorgen voor elkaar, samenwerken, groeien en geloven in jezelf. Tijdens een geboortefeest brachten de klassen nar voor wat ze rond die opdrachten gedaan hebben. Daarna klonken we op de blijde geboorte van onze schoolnaam. Iedereen kreeg een drankje en uiteraard was er ook doopsuiker en een sleutelhanger, een aandenken aan onze ‘baby’.”

De schoolpoort in zowel de afdelingen in de Schoolstraat als de Oostrozebekestraat kreeg meteen ook een facelift.