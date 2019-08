IN BEELD. Ambiance met Vlaamse zangers op 41ste Mennefeesten Sam Vanacker

11 augustus 2019

11u44 0 Ingelmunster Dit weekend palmen de 41ste Mennefeesten opnieuw het terrein op de hoek van de Bruggestraat en het Molleveld in. Het bruisende Ingelmunsterse wijkfeest werd vrijdagnamiddag in gang getrapt. Zaterdagavond kwamen toppers als Get Ready!, Peter Koelewijn en Jettie Pallettie er optreden, goed voor heel wat ambiance.

Van de hevige wind viel zaterdagavond weinig te merken in de feesttent van de Mennefeesten, al had het organiserende comité maatregelen genomen. Zo werden de vlaggenmasten preventief verwijderd en bleven de zijkanten van de tent zoveel mogelijk dicht. Honderden bezoekers genoten met volle teugen van de optredens van toppers als Get Ready!, Jettie Pallettie en Peter Koelewijn. De ambiance zat er stevig in.

Vandaag zondag was er een gezinsviering in de voormalige H.Hartkerk, gevolgd door een aperitiefconcert. Vanaf 15 uur is er kinderanimatie en vanavond wordt opnieuw de kaart van het Vlaamse lied getrokken. Onder andere Christoff, Corry Konings, Luc Steeno en Jo Vally komen langs. Aan de deur betaal je vanavond 25 euro.