Icos zoekt tekentalent voor kerst- en nieuwjaarskaarten Valentijn Dumoulein

05 september 2019

16u22

Bron: VDI 0 Ingelmunster Het Ingelmunsters Comité voor Ontwikkelingssamenwerking (ICOS) verkoopt dit najaar unieke kerstkaarten voor het goede doel. Voor die kaarten in de verkoop gaan is de organisatie nog op zoek naar lokaal tekentalent om ze op te fleuren.

Heb je creativiteit in overvloed en vullen de eindejaarsdagen je met een warme gloed? Stuur dan je zelfgemaakte kerst- en/of nieuwjaarstekening in. Zowel volwassenen als kinderen met de nodige grafische kunsten kunnen hun kans wagen.

Er zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden. Er mag geen jaartal op de kaarten staan. Zo zijn ze langer bruikbaar. Een grappige twist is welgekomen en een link met Ingelmunster mag, maar moet niet. Geïnteresseerden wordt gevraagd het standaardformaat 10:13 te gebruiken.

Insturen mag tot en met vrijdag 27 september. Dit kan op het mailadres icosingelmunster@gmail.com of je kan de tekening/schets ook in de brief van voorzitter Stefaan Monseré in de Schoolstraat 18 stoppen.