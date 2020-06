Horecazaken in Ingelmunster mogen openbaar domein inpalmen als extra terrasruimte Valentijn Dumoulein

03 juni 2020

12u49 0 Ingelmunster Het Ingelmunsterse gemeentebestuur werkt aan een terrassenplan. Speerpunten zijn extra terrasruimte en de afschaffing van de terrasbelasting.



“De horeca is zwaar getroffen door de coronacrisis”, beseft schepen Katrien Vandecasteele. “Als schepen van Economie ben ik erg bezorgd over de gevolgen voor deze sector. Daarom willen we hen zo goed mogelijk ondersteunen en een hart onder de riem steken.”

Omdat de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad vooral de nadruk zullen leggen op de buitenruimte stelde de dienst Economie een lijst samen van alle horecazaken die geen of een klein terras hebben. “Enkele horecazaken mogen een terras plaatsen op het marktplein. De opstelling van de wekelijkse markt zal daardoor licht wijzigen. Anderen kunnen gebruik maken van parkeerplaatsen om hun terras uit te breiden. Uiteraard moet dit op een veilige manier gebeuren. Daarom voorziet onze technische dienst nadarhekken en voeren we zone 30 in waar nodig. Zodra de overheid beslist dat de horeca weer mag openen, voeren we dit terrasplan uit.”

Het gemeentebestuur besliste eerder al dat er geen terrasbelasting betaald moet worden. “Tot eind dit jaar is de inname van openbaar domein gratis. Indien nodig zullen we deze maatregel verlengen. We hopen op een zonnige zomer, met gezellig terrassen in onze gemeente”, besluit Katrien.