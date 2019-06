Hinder in Hinnebilk- en Weststraat VDI

19 juni 2019

14u53

Door rioleringswerken in de Hinnebilkstraat zal de doorgang in het garagestraat je achter de straat onderbroken zijn. Bewoners van het appartementsgebouw op de hoek van de Hinnebilk- en Schoolstraat kunnen er nog aan via de Schoolstraat. Voor ander plaatselijk verkeer is het straatje alleen bereikbaar via de Bollewerpstraat. Het eenrichtingsverkeer is tijdelijk opgeheven.

In de Weststraat staat er van donderdag 20 juni tot en met 15 november een bouwkraan. Het verkeer kan er via het parkeervak aan de overzijde doorrijden. Fietsers vanuit het centrum moeten afstappen en te voet via het voetpad verder.