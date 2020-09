Hevige wind blaast dode populier de straat op VHS

24 september 2020

18u34 1 Ingelmunster In de Zwanestraat in Ingelmunster heeft een verdroogde populier het donderdagmiddag begeven. De boom viel om en kwam deels op een geparkeerde auto terecht. Gewonden vielen er niet.

De bewuste populier stond dicht bij de straatkant, aan de ingang van een weide naast de woning van Lionel Vanlerberghe. De boom was al een tijdje dood en een wat hevigere windstoot bleek voldoende om het gevaarte finaal tegen de vlakte te werken. “Zelf hebben we niets gehoord, maar plots begon onze hond te blaffen”, vertelt Lionel. “Mijn vrouw is dan toch even buiten een kijkje gaan nemen, en daar bleek de populier deels op straat te liggen.”

Een tak van de boom beschadigde ook een koplamp en de motorkap van een geparkeerde Opel Tigra. De eigenares zat gelukkig net in de kappersstoel van Coiffure Leila, aan de overkant van de straat.

De brandweer stuurde een ploeg om de boom in stukken te zagen en de straat vrij te maken. “Misschien is het maar beter dat ik die andere boom hier nu ook laat weghalen”, aldus de man. “Voorlopig staat die nog recht, maar de vraag is hoelang dat nog zal duren.”