Help mee een wereldrecord verpulveren: turnclub zoekt zoveel mogelijk mensen die tegelijk handstad doen

15 oktober 2019

13u17 11 Ingelmunster Meer dan 399 mensen die op zaterdag 7 december tegelijkertijd een handenstand met steun uitvoeren. Dat heeft turnclub De Salto’s nodig om dat dertien jaar oude wereldrecord te breken. Met de recordpoging willen ze lokale radiomarathon Studio Kontrabas en de Warmste Week steunen. De club telt ongeveer 300 leden en zal dus ook steun van buitenaf nodig hebben om alles te doen slagen. Wie mee wil helpen, moet zich op voorhand inschrijven.

Vorig jaar deden ze nog vrolijk wat koprollen voor het goede doel, maar begin december schakelt turnclub De Salto’s een paar versnellingen hoger. Dan proberen ze het officiële wereldrecord handstand met zoveel mogelijk personen tegelijk te breken. “Het was een idee dat we eigenlijk vorig jaar al wilden uitvoeren, maar het duurde een poos voor we de nodige richtlijnen van Guinness World Records kregen”, vertellen initiatiefneemsters Nele Delbeke en Flore Pollie. “We doen de handstand met steun, wat betekent dat mensen tegen de muur mogen steunen om hun handstand uit te voeren. De recordpoging is geslaagd als alle deelnemers minstens vijftien seconden lang tegelijk die handstand uitvoeren. Per tien deelnemers moeten we ook een controleur zetten die alles in de gaten houdt.”

Een deurwaarder komt er niet aan te pas. “We filmen alles en sturen de beelden op naar Guinness World Records”, vertelt Nele. “Zo hebben ze het ons doorgegeven. Daarna zou het wel nog drie maand duren voor we bevestiging hebben of het record al dan niet is gesneuveld.

Doel: 500 deelnemers

Het vorige wereldrecord handstand door zoveel mogelijk mensen tegelijk dateert uit 2006 en werd in…Wevelgem gebroken. 399 mensen stonden toen eventjes op hun handen en met hun hoofd naar beneden. Er namen toen 450 mensen deel. “Een haalbare kaart”, vindt Flore. “We hebben zelf ongeveer driehonderd clubleden, dus we zullen wel hulp van buitenaf nodig hebben. We hopen rond de vijfhonderd deelnemers naar hier te halen. De enige vereiste is dat de persoon die deelneemt zelf goed in staat is die handstand met steun uit te voeren. De dag zelf mogen mensen van alle leeftijden komen deelnemen, al vragen we wel of ze zich op voorhand willen inschrijven. Zo zijn we zeker dat we aan het nodige aantal zullen raken.”

Bij de turnclub zijn ze in verschillende leeftijdscategorieën al een poosje aan het oefenen. “Met onze volwassenengroep kunnen we samen al een minuut lang een handstand uitvoeren”, vertelt Flore. “Dan hebben we wat speling om zeker aan die vijftien seconden te raken. “We zouden ook graag een bekende turnster naar hier halen. We hebben al iemand op het oog, maar de overeenkomst is nog niet rond en dus kunnen we dat nu nog niet bekend maken.”

De recordpoging is een actie voor de Warmste Week. Deelnemers betalen 2 euro (of meer als ze dat wensen) en dat geld gaat rechtstreeks naar het goede doel. Inschrijven kan via deze link https://forms.gle/egXfjHjMBJBGe1ao7. Meer info op de Facebookpagina van Turnclub De Salto’s Ingelmunster of hun website.