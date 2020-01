Guy Swinnen komt naar Labadoux Valentijn Dumoulein

31 januari 2020

Ingelmunster Guy Swinnen en zijn band komen op zondag 3 mei op Labadoux spelen. Ook Bigger, Neander en enkele andere nieuwe namen zijn aan de affiche toegevoegd.

Guy Swinnen staat al sinds de jaren ’70 op het podium, maar zijn energie heeft hij na al die jaren nog niet verloren. Met meer dan tien albums – solo of met The Scabs – heeft hij genoeg materiaal om er in Ingelmunster een topnamiddag van te maken. Hij staat om 15 uur op de planken. Ook op zondag 3 mei present: Neander, met muziek de bestemd is voor mensen die houden van de liefde en het leven.

The Ragtime Rumours brengen diezelfde dag dan weer gypsyjazz en roots- en bluesmuziek. The Bonnie Blues is een akoestisch trio met nele Paelinck, de violiste die ooit bij School is Cool speelde. De dames klinken zoals in het interbellum in een café-chantant. Ze zijn zondag om 18.30 uur te zien. Dirty5 haalt de mosterd bij seventies classics en jongere iconen. Met hun funk, soul en rock gaan ze er op zaterdag 2 mei volledig voor. De band Bigger zien we op vrijdag 1 mei om 18.30 uur aan het werk. Zij lijken uit een Engelse film gestapt en brengen melancholische, donkere rock, gemixt met kleurrijke refreinen. Ook Strograss en The White Horseman komen langs.

Meer info: www.labadoux.be .