Grote rookpluim kilometers ver te zien door… brandend compostvat in Ingelmunster LSI

20 september 2020

18u32

Bron: LSI 0 Ingelmunster Een zwarte rookpluim die rond 16 uur kilometers ver rond Ingelmunster te zien was, voorspelde niet veel goeds. Een brandend compostvat in de tuin van een villa langs de Kortrijksestraat in Ingelmunster bleek uiteindelijk de oorzaak.

De rookpluim was in een voor de rest staalblauwe hemel goed te zien, tot voorbij Izegem en Oostrozebeke. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse en stelde tot hun opluchting vast dat het ‘maar’ om een brandend compostvat ging. De vlammen vernielden ook een deel van de tuinomheining. “Wellicht zorgde het plastic van het compostvat voor de zwarte rook”, aldus de brandweer. “Maar de brandhaard was snel onder controle.” De bluswerken lokten heel wat nieuwsgierige wandelaars en fietsers naar de Kortrijkstraat.