Groen licht voor julikermis in Ingelmunster Valentijn Dumoulein

01 juli 2020

14u30 3 Ingelmunster Op 18, 19 en 20 juli is er kermis op het marktplein in Ingelmunster. Het gemeentebestuur besliste in overleg met de foorkramers om de kermis te laten doorgaan.

De nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen laat kermissen toe, onder bepaalde veiligheidsmaatregelen. Schepen van feestelijkheden Trui Lambrecht is tevreden.“De Ommegangkermis is een jaarlijkse traditie in onze gemeente. We zijn dan ook blij dat we dit kunnen laten doorgaan. De kermisuitbaters zijn opgelucht dat ze opnieuw foorgangers kunnen ontvangen, na enkele maanden in lockdown. Ook voor de lokale horeca is dit een opsteker. Uiteraard zal de organisatie gebeuren op basis van de coronamaatregelen. Zo zal je bijvoorbeeld slechts in één richting de kermis kunnen verkennen. Momenteel bereiden we achter de schermen alles voor.”