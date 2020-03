Glasbollen in Schoolstraat tijdelijk verwijderd Valentijn Dumoulein

01 maart 2020

12u21 0 Ingelmunster Door de wegenwerken in de Schoolstraat en omgeving werden de glasbollen op de parking van het arsenaal tijdelijk weggenomen.

Ook de glasbollen op de parking van het sportcentrum zijn verwijderd voor de heraanleg van de parking. Op de parking van het sportcentrum worden de glasbollen over een aantal weken, na de asfalteringswerken, terug geplaatst. Bewoners kunnen hun glas deponeren in andere glasbollen in de buurt. IVIO zorgt ervoor dat de glasbollen op de centrumparking en in de Lammekensknokstraat extra geledigd worden.