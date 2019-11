Gewijzigd zalenreglement met maand vertraging goedgekeurd Valentijn Dumoulein

21 november 2019

12u47 1 Ingelmunster Het nieuwe zalenreglement van de gemeente Ingelmunster is met een maand vertraging goedgekeurd. Vorige maand meldde schepen Nadine Verheye dat er een reeks fouten in het reglement waren geslopen.

Oppositiepartij Sp.a+ vroeg vorige maand nog het behoud van de mogelijkheid om in een aantal zalen drank af te nemen van de gemeente. Die wijziging kwam er ook, maar toch werd het punt uitgesteld. “We zagen hier echter een manoeuvre in om toch maar niet akkoord te moeten gaan met ons voorstel”, vindt raadslid Enigo Vandendriessche (Sp.a+). “Dat blijkt ook uit het herziene reglement, dat nauwelijks verschilt van het vorige. Dit bewijst dat de vermeende ‘administratieve fouten’ eigenlijk een drogreden waren om ons punt niet goed te keuren.”

“Mijn politieke verantwoordelijkheid”

“Klopt niet”, zegt schepen Nadine Verheye. “De documenten waren wel degelijk administratief niet in orde, maar dat was mijn politieke verantwoordelijkheid en niet die van ons personeel. Het gaat om aanvullingen in bepaalde alinea’s die later relevant kunnen zijn. Zo stond er op een bepaalde plaats dat de gemeente niet verantwoordelijk is tijdens de huurperiode, terwijl dat ‘tijdens de activiteit’ moest zijn. Dat is een belangrijk verschil naar verantwoordelijkheid toe.”