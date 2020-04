Exclusief voor abonnees Geschrapte trouwdag: dan toch geen baaldag voor Melanie en Mathieu, met dank aan de vrienden Hans Verbeke

23 april 2020

07u29 0 Ingelmunster Een koppel uit Ingelmunster vond het afgelopen zaterdag helemaal niet erg dat het pijpestelen regende. Melanie Cloet (24) en Mathieu Vannieuwenhuyze (28) zouden die dag normaal gezien trouwen maar het coronavirus besliste er anders over. “31 oktober wordt nu onze mooiste dag”, zegt Melanie. “Tenminste, dat hopen we toch. Het mag er nu echt wel eens van komen.”

In februari al viel bij familie, vrienden en kennissen de uitnodiging in de bus voor het huwelijk van Melanie Cloet en Mathieu Vannieuwenhuyze. Datum van de heuglijke dag: zaterdag 18 april. “We hadden even gedacht om vorig jaar in oktober te huwen maar uiteindelijk kozen we toch voor deze periode, omdat het beter uitkomt voor de job van Mathieu”, zegt Melanie. De jonge vrouw, tewerkgesteld bij cateringbedrijf Ma Kwizien in Tielt, is straks in juni al twee jaar verloofd. Haar Mathieu is de zaakvoerder van het gekende tentenbedrijf Vannieuwenhuyze.

