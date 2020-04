Exclusief voor abonnees Geschrapte trouwdag dan toch geen baaldag voor Melanie en Mathieu, dankzij hun vrienden: “Met al die cadeaus en verrassingen werd het toch nog een leuke dag” Hans Verbeke

23 april 2020

07u29 0 Ingelmunster Melanie Cloet (24) en Mathieu Vannieuwenhuyze (28) uit Ingelmunster hadden normaal zaterdag moeten trouwen, maar het coronavirus besliste er anders over. Dankzij vrienden en familie werd hun gemiste trouwdag echter toch geen baaldag. Ze werden dan ook overstelpt met bloemen en cadeaus. “31 oktober wordt nu onze mooiste dag”, zegt Melanie. “Tenminste, dat hopen we toch. Het mag er nu echt wel eens van komen.”

In februari al viel bij familie, vrienden en kennissen de uitnodiging in de bus voor het huwelijk van Melanie Cloet en Mathieu Vannieuwenhuyze. Datum van de heuglijke dag: zaterdag 18 april. “We hadden even gedacht om vorig jaar in oktober te huwen, maar uiteindelijk kozen we toch voor deze periode omdat het beter uitkomt voor de job van Mathieu”, zegt Melanie, die bij cateringbedrijf Ma Kwizien in Tielt werkt. In juni zal ze twee jaar verloofd zijn met Mathieu, zaakvoerder van tentenbedrijf Vannieuwenhuyze.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

