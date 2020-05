Gentstraat wordt vernieuwd inclusief reeks snelheidsremmende maatregelen CDR

22 mei 2020

08u11 0 Ingelmunster Nadat de Gentstraat dienst deed als omleidingsweg tijdens de werken in de Oostrozebekestraat, is deze straat toe aan een stevige opknapbeurt. De werken starten maandag tegen midden juli moet de straat volledig in het nieuw zitten, inclusief een reeks verkeersremmende maatregelen.

De werken zijn in het ene deel van de Gentstraat al intensiever dan in het andere. Doordat Fluvius ten vroegste in 2025 rioleringswerken plant in de zone tussen de Ring en huisnummer 224 krijgt dit stuk van de straat een tijdelijk herstel met een nieuwe toplaag in asfalt. Het gebied tussen huisnummer 224 en rotonde Oostrozebekestraat wordt inclusief funderingen aangepakt en ook in de zone rond de verkeersdrempel aan huisnummer 224 en het kruispunt Gentstraat – Keirselaarstraat worden de funderingen hersteld.

Tijdens de werken is er veel aandacht voor de verkeersveiligheid in de straat. De verkeersdrempels voldoen niet aan de huidige normen en worden vervangen door andere snelheidsremmende maatregelen. Zo worden in het eerste deel van de straat, tussen de Ring en de Keirselaarstraat fietssuggestiestroken geschilderd die de straat visueel vernauwen. Vanaf de Keirselaarstraat tot aan huisnummer 224 maken vaste parkeerstroken de straat smaller en vanaf huisnummer 224 tot aan de brug over de Mandel komt, aangeduid met witte verf, een volwaardig fietspad aan beide zijden van de weg. Voorbij de brug over de Mandel moeten vrijliggende fietspaden zorgen voor een veilige aansluiting op de rotonde met de Oostrozebekestraat. Ook worden asverschuivingen gecreëerd door de vaste parkeerstroken afwisselend aan de linker- en rechterkant van de weg te voorzien. Bloembakken aan het begin en het einde van iedere asverschuiving geven de straat een groene toets.

Van bij de start van de werken op maandag 25 mei is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk tussen de Ring en de Oostrozebekestraat. De Gentstraat blijft toegankelijk voor plaatselijk verkeer vanaf de Ring. Vanuit de Oostrozebekestraat is de Gentstraat niet bereikbaar. Het containerpark is bereikbaar via de Nijverheidsstraat en Trakelweg.