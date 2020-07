Gentstraat na renovatie terug opengesteld Valentijn Dumoulein

14 juli 2020

15u24 0 Ingelmunster De Gentstraat zit volledig in het nieuw en dus mag de straat opnieuw open voor alle verkeer. De straat werd tussen het rondpunt Vliegend Paard en de Wantebrug structureel hersteld. Er is ook een nieuw afgescheiden fietspad die de fietsveiligheid op die locatie moet verhogen.

Nadat de Gentstraat dienst deed als omleidingsweg tijdens de werken in de Oostrozebekestraat, was de straat toe aan een stevige opknapbeurt. Doordat Fluvius ten vroegste in 2025 rioleringswerken plant in de zone tussen de Ring en huisnummer 224, kreeg dat stuk van de straat een tijdelijk herstel met een nieuwe toplaag in asfalt. Het gebied tussen huisnummer 224 ende rotonde met de Oostrozebekestraat werd inclusief funderingen aangepakt en ook in de zone rond de verkeersdrempel aan huisnummer 224 en het kruispunt Gentstraat – Keirselaarstraat zijn de funderingen hersteld.

De verkeersdrempels voldoen niet aan de huidige normen en zijn vervangen door andere snelheidsremmende maatregelen, zoals fietssuggestiestroken die de straat visueel vernauwen. Vanaf de Keirselaarstraat tot aan huisnummer 224 maken vaste parkeerstroken de straat smaller en vanaf huisnummer 224 tot aan de brug over de Mandel is er, aangeduid met witte verf, een volwaardig fietspad aan beide zijden van de weg. Voorbij de brug over de Mandel moeten vrijliggende fietspaden zorgen voor een veilige aansluiting op de rotonde met de Oostrozebekestraat.