Gentstraat krijgt nieuw wegdek, rioleringswerken uitgesteld tot 2025 Valentijn Dumoulein

20 november 2019

12u06 3 Ingelmunster Ingelmunster gaat binnenkort het wegdek van de Gentstraat herstellen. De straat heeft het de voorbije jaren hard te verduren gekregen en is op verschillende plaatsen ernstig beschadigd. Dat komt onder andere omdat de straat de enige alternatieve route is voor werken in de Oostrozebekestraat en de rotonde aan de Ringbaan.

Raadslid Steven De Maesschalk (N-VA) vroeg op de gemeenteraad of een herstel van de Gentstraat tot de mogelijkheden behoorde. “Als compensatie voor het vele gebruik van de Gentstraat tijdens de omleidingen heeft het Agentschap Wegen & Verkeer geld voorzien om de Gentstraat te herstellen”, belooft schepen van Openbare Werken Jan Rosseel. “We hebben samen met Infrax tegelijk een subsidiedossier ingediend om rioleringswerken uit te voeren, maar het dossier sleept aan en daarom hebben we besloten het uit te stellen tot de volgende legislatuur. Die werken zullen dus pas ten vroegste in 2025 plaatsvinden. We kunnen echter niet zo lang wachten op het herstel van het wegdek en voeren die werken daarom al eerder uit. We willen opnieuw een leefbare straat voor de inwoners. Nu nogmaals de Genstraat opengooien, zou voor de bewoners van het goede te veel zijn. Wat rust in de straat is zeker welkom. Bovendien is het ook niet financieel verantwoord om zo'n groot rioleringsproject uit te voeren zonder subsidies.”