Gemeentehuis beperkter open in de zomermaanden VDI

28 juni 2019

11u01

Het gemeentehuis is in juli en augustus in de namiddag gesloten. Dat is ook het geval op zaterdag van 13 juli tot en met 10 augustus. Op 11 en 22 juli zijn alle gemeentelijke diensten gesloten. De sportdienst is met vakantie van 20 juli tot en met 10 augustus. Voor dringende zaken kan je altijd een afspraak maken via 051/33.74.00 of meer info vinden op www.ingelmunster.be Daar is het ook mogelijk een aantal administratieve documenten en formulieren buiten de openingsuren aan te vragen.