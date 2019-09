Gemeentediensten krijgen laatavondopening en aangepaste bezoekuren Valentijn Dumoulein

05 september 2019

10u56

Bron: VDI 0 Ingelmunster Vanaf deze week gelden er in het gemeentehuis aangepaste openingsuren. Ze zijn beter op elkaar afgestemd en er is meer flexibliteit met mogelijkheid om op afspraak langs te komen.

Zo is het gemeentehuis elke voormiddag van 9 tot 12 uur open. In de namiddag werken de diensten intern, maar op maandag, dinsdag en donderdag zijn ze wel nog telefonisch bereikbaar.

Nieuw is de laatavondopening van alle diensten op donderdag van 16 tot 18.30 uur. Dit valt samen met het spreekuur van het schepencollege. De Dienst Burgerzaken is enkel open op de eerste en derde zaterdag van iedere maand, maar welke elke donderdagavond tot 18.30 uur open.

Wie niet kan langs komen tijdens de openingsuren kan een afspraak maken via 051/33.74.00 en er is ook het digitaal loket via www.ingelmunster.be/eloket

De aangepaste openingsuren van alle diensten zijn te vinden op www.ingelmunster.be/contacteerons