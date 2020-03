Geen Labadoux dit jaar: festival wordt verplaatst naar mei 2021 Charlotte Degezelle

23 maart 2020

10u40 0 Ingelmunster Geen Labadoux dit jaar. Na dagen wikken en wegen heeft de organisatie beslist om door de coronacrisis het doek te laten vallen over de editie 2020 en de 32ste editie in de vorm zoals die in de steigers stond te verschuiven naar 7, 8 en 9 mei 2021. “Het was een heel moeilijke beslissing, maar het zou gewoon niet verantwoord geweest zijn om in huidige tijden zoveel mensen samen te brengen”, aldus organisator Carl Windels.

Voor het eerst in de geschiedenis van het festival kan de organisatie van Labadoux, vorig jaar nog goed voor 14.000 bezoekers, niet anders dan het festival te annuleren. De 32ste editie zag er nochtans veelbelovend uit met onder meer Tourist Lemc, Luka Bloom, Milow, De Kreuners en Dotan op de affiche. Maar de coronacrisis maakt zich overal heer en meester van. Nochtans koesterde de organisatie nog een tijdlang hoop dat het festival alsnog zou kunnen doorgaan. De voorbereidingen gingen verder en ook de ticketverkoop bleef lopen. Maar zondag beslisten ze uiteindelijk om voor dit jaar de handdoek in de ring te gooien.

Driedaagse

“Het was een heel moeilijke beslissing”, vertelt organisator Carl Windels. “Door de coronacrisis bengelden we wekenlang tussen hamer en aambeeld. We zagen een ploeg die al maandenlang met veel enthousiasme bezig was met de voorbereidingen voor de 32ste editie, de vele mensen die uitkeken naar onze driedaagse, de artiesten en de medewerkers die goesting hadden om het beste van zichzelf te geven, de sponsors die zich achter ons schaarden,… Maar tegelijkertijd zagen we die donkere wolk van de coronacrisis steeds dichterbij komen. Die dwong ons om realistisch te zijn. Het zou gewoon niet verantwoord zijn om het festival te laten doorgaan.”

Geen Labadoux dus op 1, 2 en 3 mei 2020, maar wel op 7, 8 en 9 mei 2021. “We doen ons uiterste best de 32ste editie in de vorm zoals die nu in de steigers staat te schuiven naar volgend jaar”, aldus Windels. “Mensen die hun ticket kochten via ons online platform of via Cera worden spoedig op de hoogte gebracht hoe de terugbetaling gebeurt. Wie hierover dringende vragen heeft, kan mailen naar organisatie@labadoux.be. Met het bestuur en diverse werkgroepen werd al heel hard gewerkt aan de voorbereiding van het festival. We willen elk van hen oprecht bedanken voor alle geleverde inspanningen en de vriendschap die dit met zich mee bracht. We willen ook graag iedereen bedanken die zich reeds engageerde naar Labadoux te komen, te sponsoren, vrijwilliger te worden,… om er samen met alle artiesten een mooi festival van te maken. Maar geen nood dus, uitgesteld is niet verloren. We danken iedereen voor het begrip. We denken hierbij in het bijzonder aan de artiesten waarvoor deze periode uiterst moeilijk is. Laten we ons nu samen richten op het respecteren van alle voorzorgsmaatregelen zodat we het coronavirus spoedig aan banden kunnen leggen.”

Meer op https://www.labadoux.be/.