Geen klassiek 11 juli-feest in Ingelmunster, wél online ‘festival’ Kotrock Valentijn Dumoulein

07 juli 2020

11u06 2 Ingelmunster Naar aanleiding van de Vlaamse Feestdag vindt elk jaar wel een concert van een Vlaamse vedette in Ingelmunster plaats, maar door de coronacrisis is dat dit keer niet het geval. De gemeente plant wél een online alternatief met Kotrock.

Tijdens Kotrock geven enkele artiesten met Ingelmunsterse roots het beste van zichzelf: singer-songwriter Wayne Matthews, De Wilfrieds, Isabel en Andy Reivan. Zet alvast een aperitiefje klaar, ga naar de Facebookpagina van Ingelmunster en geniet van allerlei Nederlandstalige nummers. Liever samen met vrienden volgen? Dat kan in verschillende Ingelmunsterse cafés. Bockor café, Bristol De Mixx en Reivan’s Gezelligheid zenden ‘Kotrock’ live uit:. Wie graag zelf een deuntje meezingt, kan de teksten via de gemeentelijke site downloaden. Kotrock is op zaterdag 11 juli tussen 11 en 12 uur te volgen op Facebook.

Het programma kadert binnen de campagne ‘Ik zomer West-Vlaams’ van de provincie West-Vlaanderen.