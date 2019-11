Gala van Ingelmunster huldigt voor het eerst ‘ondernemer of starter van het jaar’ Valentijn Dumoulein

19 november 2019

12u18 0 Ingelmunster Het gemeentebestuur pakt volgend jaar opnieuw uit met het Gala van Ingelmunster. Daarop zetten ze inwoners in de bloemetjes die zich op sportief, creatief of sociaal vlak hebben onderscheiden. Inwoners kunnen nog tot 2 januari 2020 daar zelf kandidaten voor aanreiken.

Die ‘uitblinkers’ krijgen een trofee in vier categorieën: sport, cultuur, jeugd en – nieuw dit jaar - economie. Dat kan iemand zijn die zich uitleeft met muziek, beeldhouwen, keramiek of schilderen., maar evengoed een jongere in de buurt zijn die actief is bij een jeugdbeweging of zich sociaal engageert. Ook straffe ondernemers of enthousiaste starters komen dus voor het eerst in aanmerking voor een trofee.

Er komt ook een publieksprijs voor ‘Activiteit van het jaar’. Daarin kan je laten weten wat voor jou de meest memorabele activiteit van het voorbije jaar was. Kandidaturen doorsutren kan via vrijetijd@ingelmunster.be. Belangrijk daarbij is dat er een motivering bij die kandidatuur komt.

Het Gala van Ingelmunster vindt op vrijdag 7 februari plaats in de Evenementenhal.