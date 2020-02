Gabriëlle blaast 100 kaarsjes uit, Ingelmunster telt nu zeven (!) eeuwelingen Valentijn Dumoulein

06 februari 2020

15u58 0 Ingelmunster Dat het in Ingelmunster goed toeven is, zullen de inwoners ongetwijfeld bevestigen. Dat het ook goede grond voor een lang leven is, kan Gabriëlle D’Hondt bevestigen. De kranige dame mocht op 22 januari 100 kaarsjes uitblazen, maar dat werd door omstandigheden pas deze week in woonzorgcentrum Maria Rustoord gevierd. Gabriëlle vervoegt een steeds langer lijstje met eeuwelingen: de gemeente telt er nu liefst zeven, allemaal dames.

Gabriëlle woonde tot voor kort in de Koning Boudewijnstraat, maar verhuisde recent naar Maria Rustoord. Daar vertoeft ze tussen heel wat andere eeuwelingen. Sinds Celina Carrette vorig jaar op 106-jarige leeftijd in het rusthuis overleed, is Margriet Naessens (105) de oudste inwoner van Ingelmunster. Ook Godelieve Folens mocht recent toetreden tot het rijtje Ingelmunsterse 100-jarigen. Zij verjaarden in december en dat was honderd jaar geleden een vruchtbare maand, want de gemeente telt nog twee andere 100-jarigen die in die maand geboren zijn. Onder hen ook zuster Godelieve Mistiaen, die nog in het klooster in de Schoolstraat woont.

Begin januari werd ook Madeleine Desmet 100 jaar. Zij woont nog thuis op het Stationsplein en krijgt hulp van familie. Verder telt Ingelmunster nog twee andere eeuwelingen.