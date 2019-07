Frank en Pascal racen met 57 jaar oude Mercedes naar Boedapest Valentijn Dumoulein

01 juli 2019



Bron: Valentijn Dumoulein 9 Ingelmunster Vrienden Frank Vernou uit Ingelmunster en Pascal Duquesnoy uit Lendelede rijden vanaf 12 juli de Budapest Rally, een ludieke race van tweeduizend kilometer. Ze gaan dat doen met een Mercedes-oldtimer uit 1962. Onderweg wachten hen allerlei opdrachten.

De Budapest Rally is al jaren een vaste waarde in juli. Vanuit Brussel, Amsterdam, Parijs en Lyon trekken honderden deelnemers in een oudere wagen richting Hongarije. “Ik hoorde dat de Stelviopas met zijn 48 haarspeldbochten in het parcours zat en dacht meteen dat dit iets voor mij en mijn goede vriend Pascal zou zijn”, vertelt Frank. “Bovendien wist ik dat het om een kleurrijke rally gaat. Niet zozeer wie elke dag als eerste over de streep komt is van tel, wel of en hoe je de opdrachten onderweg tot een goed einde brengt. We houden wel van die uitdaging.”

Oudste wagen?

Thema dit jaar is de sixties en daar past de wagen van het duo perfect in. “Ik had thuis een Mercedes uit 1962 staan die ik nog nooit gerestaureerd had”, vertelt Frank. “Die dient dus perfect voor de klus en dus hebben we hem in orde gezet. Ik vermoed zelfs dat we de oudste wagen van alle deelnemers zullen hebben.”

Of het tweetal dan niet bang is voor pech onderweg? “Dat valt best mee”, pikt Pascal in. “Ik ben al twintig jaar mecanicien bij Vansteeland Trucks & Trailers, dus dat helpt wel. We hebben beide een passie voor oude wagens, al zal de praktijk moeten uitwijzen wat ons te wachten staat.”

Het duo heeft er ondertussen een fotoshoot met de bolide op het binnenplein van het Kasteel van Ingelmunster op zitten. “Met dank aan de kasteelheer, die deze locatie gratis tot onze beschikking stelde. Enkele opdrachten die we op voorhand kregen, waren in de media komen en een ludiek filmpje opnemen terwijl we met onze Mercedes naar de carwash gaan. Wat er ons straks wacht, weten we nog niet, maar we laten alles op ons afkomen.”

Team Grüzmuul

Het duo schreef zijn in als Team Grüzmuul. “Een verwijzing naar een mix tussen zaagsel en gruis, iets wat we veel hebben moeten ‘vreten’ tijdens de restauratie”, grapt Pascal. Je kunt het duo volgen op de Facebookpagina Team Gruzmuul BR19. Frank en Pascal vertrekken 12 juli en een week later moeten ze over de streep in Boedapest rijden.