Forza Lampaert komt thuis in café Gravenhof CDR

08 december 2019

Forza Lampaert, de supportersclub van Yves Lampaert, heeft een nieuw vast onderkomen. Dat maakten ze bekend tijdens hun eindejaarsfeest. De supporters waren jarenlang kind aan huis in café De Wante tot die zaak afgelopen zomer werd overgenomen. Forza Lampaert ging op zoek naar een nieuwe stek en vond die in café Gravenhof, in Ingelmunster ook wel gekend als Den Bockor, langs de Bruggestraat.