Fluohesje aan? De Wingerd en De Zon belonen met fluofuif Valentijn Dumoulein

20 september 2019

16u40 20 Ingelmunster Ook in basisscholen De Wingerd en De Zon deden ze vrijdag mee aan de Strapdag (Stappen en trappen – nvdr.). De scholen startten aan het begin van de week een actie naar aanleiding van de Week van het Verkeer om de leerlingen aan te moedigen om een fluohesje te dragen.

Elke leerling kreeg een fluospaarkaart en die werd aan de boekentas vastgemaakt. Elke ochtend checkte een ‘fluobrigade’ of de kinderen hun fluohesje droegen. Waren ze in orde, dan kregen ze een gele sticker op de spaarkaart. “Was de spaarkaart tegen vrijdag vol, dan kregen de kinderen een beloning”, zegt juf Marieke Messiaen. “Die beloning bleek een fluofuif te zijn. Vlak voor die van start ging kregen ze een strapbandje. Alle leerlingen kwamen samen op de speelplaats voor een high five en een leuk fluogadget. Zo willen we ze blijven stimuleren om hun fluohesje te dragen. Alleen op die manier zijn ze duidelijk zichtbaar in het verkeer.”