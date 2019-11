Filet Americana brengt rootsmuziek naar de Cultuurfabriek Valentijn Dumoulein

07 november 2019

12u20 0 Ingelmunster Het Ventiel, een vzw die mensen met jongdementie ondersteunt, pakt op zaterdag 16 november uit met een concert van de band Filet Americana in de Cultuurfabriek.

De band brengt rootsmuziek met wortels in country, blues en folk. Ze bestaat uit zangeressen Hanne Oosterlijnck, Geertje, Janna, Fiene Zasada en gitaristen Bart Oosterlijnck en Tom De Vrieze. Op de keyboards is er Jozef Zasada en de drummer van dienst is Mathieu Vermeersch. Tickets kosten 10 euro in vvk en 12 euro add. Meer via info@hetventiel.be of 0468/27.44.93 of in frituur ’t Sloeberke (Stationsstraat 12) of Dagbladhandel Clip in de Bruggestraat 53.