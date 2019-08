Fietsers hebben vanaf nieuw schooljaar voorrang in deze straten Valentijn Dumoulein

26 augustus 2019

14u40

Bron: Valentijn Dumoulein 1 Ingelmunster De start van het nieuwe schooljaar betekent in Ingelmunster ook het startschot voor de ingebruikname van de eerste fietsstraten in de gemeente. Het gaat om straten bij De Wingerd en de Onze-Lieve-Vrouwschool.

In fietsstraten hebben fietsers voorrang op automobilisten. Je kunt ze herkennen aan de verkeersborden aan het begin van de straat. Rode markeringen en fietslogo’s op de rijweg wijzen de weggebruiker erop dat de fietser de belangrijkste weggebruiker in de fietsstraat is. Vanaf september zijn de Schoolstraat, Guido Gezellestraat, Hendrik Consciencestraat en Brigandsstraat fietsstraten. “Er geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur en fietsers mogen in eenrichtingsstraten de volledige rijbaan innemen”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Trui Lambrecht (De Brug). “Fietsers die uit de andere richting komen, moeten rechts op het fietspad of de fietssuggestiestrook blijven. In tweerichtingsstraten mogen fietsers de rechterrijstrook in hun rijrichting gebruiken.”

Zone 30 in Warandestraat

Verder is de Warandestraat voortaan ook zone 30. Het kruispunt met de Oostrozebekestraat blijft afgesloten, ook na de werken. In- en uitrijden zal altijd via de Krekelstraat gebeuren. In de Oostrozebekestraat, aan het kruispunt met de Warandestraat, komt een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers met middenberm. De schoolomgeving van basisschool Het Wonderbos wordt aangepakt na de heraanleg van de Jan Breydelstraat en het Acaciaplein.