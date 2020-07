Fien opent eethuis Caffien in vroegere Vrijdagmarkt Valentijn Dumoulein

07 juli 2020

13u08 2 Ingelmunster In de Stationsstraat in Ingelmunster, in het pand waar vroeger tea-room De Vrijdagmarkt zat, heeft Fien Pollie (30) haar eethuis Caffien geopend. Op de menukaart vind je klassiekers met een twist, maar ook tapasgerechtjes en zelfgemaakte ice teas en limonades.

Fien gaf tot voor kort les in het tweede leerjaar in basisschool De Wegwijzer in Dentergem, maar kiest nu dus voor een carrièreswitch. “Ik help al van mijn vijftiende mee in de horeca, eerst als jobstudent, later als flexi-jobber”, vertelt ze. “Mijn passie voor de horeca is daar ontstaan en nu vind ik de tijd rijp om een eigen zaak te openen. Het voorbije jaar heb ik een opleiding tot restauranthouder bij Syntra West gevolgd en ik heb ook even in De Vesper in Kortrijk gewerkt om ervaring op te doen.”

Lokale producten

Met Caffien kan Fien nu haar droom realiseren. “Begin dit jaar kreeg ik te horen dat De Vrijdagmarkt te huur stond en ik heb niet geaarzeld. Op 1 april kreeg ik de sleutel en ben ik de zaak beginnen opknappen. Normaal zou ik in mei openen, maar door de coronacrisis is dat dus even uitgesteld.”

Fien wil vooral met lokale producten werken. “De bieren zijn van lokale brouwerijen en de fruitsappen, het ijs, de kaas en de aardbeien komen van lokale handelaars. Bij onze gerechten wil ik klassiekers een hedendaagse toets geven. Zo vind je hier geen croques, maar wel een ciabatta met lokale kaas. In de namiddag serveren we ook koffie met vers gebak.”

Eethuis Caffien is alleen in de week open. “Elke middag kunnen mensen hier vanaf 11 uur lunchen en op donderdag- en vrijdagavond kunnen ze ook iets eten of drinken”, besluit Fien. “Op vrijdag openen we om 9 uur al de deuren om bezoekers van de wekelijkse marktdag te verwelkomen.”

Meer info op de Facebookpagina Eethuis Caffien of 0487/53.69.81.