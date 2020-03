Ex over man die verloofde doodstampte: “Hij is lief en behulpzaam maar kan ook wel roepen en tieren” Hans Verbeke

03 maart 2020

18u26 0 Ingelmunster De raadkamer van Kortrijk heeft dinsdag met een maand de aanhouding verlengd van Steven M., een 43-jarige man uit Ingelmunster die eind vorige week z’n verloofde, Gerdy Delannoy (53), De raadkamer van Kortrijk heeft dinsdag met een maand de aanhouding verlengd van Steven M., een 43-jarige man uit Ingelmunster die eind vorige week z’n verloofde, Gerdy Delannoy (53), om het leven bracht . “Doden om te doden? Dat zie ik hem niet doen”, zegt een ex van de verdachte.

Geschrokken door de media-aandacht naar aanleiding van de feiten die zich afspeelden in hun huurwoning langs de Lysbrugstraat in Ingelmunster, vroeg Steven M. zijn advocaat om geen commentaar te geven bij de beslissing van de raadkamer. Die besliste om M. een maand langer in de cel te houden. Wat precies de aanleiding is tot het buitensporig geweld dat leidde tot het overlijden van Gerdy Delannoy, is niet duidelijk.

Roepen en tieren

Een man die een tijd geleden een relatie had met Steven M. reageert intussen op de gebeurtenissen. “Steven is een leuke en opgewekte man die voor veel open staat”, zegt de man die absoluut niet goedkeurt wat er is gebeurd. “Hij had misschien een probleem met drank maar zelfs dan was hij altijd lief en behulpzaam. Dat hij opzettelijk iemand zou doden, valt me moeilijk te geloven. Hij kon wel eens roepen en tieren maar dat was het dan ook.”