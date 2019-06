Elfde Ladies Sports Night in sportcentrum VDI

05 juni 2019

16u20

Bron: VDI 0 Ingelmunster De elfde editie van de Ladies Sports Night vindt plaats op vrijdag 21 juni in het sportcentrum in de Bollewerpstraat. Alle dames vanaf 16 jaar zijn welkom om deel te nemen.

De avond start om 19 uur met een gezamenlijke opwarming. Een kwartier later is er keuze tussen verschillende sporten. Bij freerunning verplaats je je van het ene punt naar het andere en overwin je verschillende obstakels. Bij teambuilding voer je allerlei opdrachten uit tegen andere teams. Samenwerken is de enige manier om tot een goed einde te komen. Er is ook archery tag, een alternatieve vorm van paintball, net als polegym, waarbij dans, acrobatiek en een vleugje show samenkomen. Er is ook een dance workout, een stevige mix tussen dance en aerobic en tot slot kun je ook mee doen aan tabata, een oefening waarbij al je spieren op een speelse manier worden aangesproken.

Na het sporten kun je genieten van een drankje en aanschuiven voor een maaltijd, ook voor vegetariërs. Inschrijven kost twaalf euro zonder maaltijd of twintig euro met maaltijd. Kies uit het sportaanbod je drie favorieten en geef ook een reservekeuze door. Inschrijven kan via het loket Vrije Tijd.