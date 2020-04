Eerste coronapatiënte Maria Rustoord (90) overleden LSI

09 april 2020

14u12

Bron: LSI 0 Ingelmunster In woonzorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster is de enige bewoonster die al positief testte op het coronavirus, overleden. Zes andere bewoners met lichte symptomen zijn getest maar op die resultaten is het nog even wachten.

Het 90-jarige slachtoffer was na een heelkundige ingreep in het ziekenhuis naar het woonzorgcentrum teruggekeerd. Kort na haar terugkeer kon Covid-19 vastgesteld worden. “De vrouw en zes mogelijke andere besmette personen zijn voorlopig op één afdeling geconcentreerd”, aldus hoofd bewonerszorg Sabine Lampaert. “Alle families zijn verwittigd. Moest blijken dat er nog andere bevestigde besmettingen zijn, zal een aparte afdeling ingericht worden. Daar zouden dan nog striktere voorzorgs-, beschermings- en ontsmettingsregels gelden. Sowieso hanteren we al strenge normen.”