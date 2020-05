Duurste duif Armando prijkt nu ook op een postzegel Valentijn Dumoulein

12u00 0 Ingelmunster De duurste prijsduif aller tijden was hij al en nu is Armando ook… een postzegel. Bpost heeft een nieuwe reeks rond de geschiedenis van de duivensport uitgebracht en op een van de nieuwe zegels prijkt Armando. Voormalig eigenaar Joël Verschoot is enorm trots: “Ik heb meteen duizend postzegels gekocht.”

Armando was vorig jaar plots wereldnieuws toen hij voor 1,2 miljoen euro van baasje wisselde. De Ingelmunsterse kweker Joël Verschoot verkocht zijn prijsbeest via veilingsite pipa.be aan de Chinees Kaier. De opmerkelijke deal bleef ook niet onopgemerkt bij Bpost, want die geeft Armando nu een plaatsje in de nieuwe postzegelreeks ‘Winnend België’, die opgevat is als een eerbetoon aan de duivensport. In de reeks komt de rijke geschiedenis van de Belgische duivensport aan bod; van het wedstrijdelement en de sport op zich tot de prijsduiven.

“En in die laatste categorie heeft Armando een plaatsje gekregen”, glundert Joël. “Bpost benaderde Pipa.be met de vraag of ze de hoge resolutiefoto mochten gebruiken die voor de veiling was gebruikt. Daarop staat ook zijn iris in het groot, wat gebruikelijk is bij zo’n verkoop. De veilingsite vroeg daarna toestemming aan mij en ik zag dat meteen zitten. Er is nog nooit een duivenliefhebber met zijn prijsbeest op zo’n manier in de kijker gezet, dus ik vind het een hele eer. Ik heb meteen duizend postzegels gekocht", lacht Joël. “Ik was het aan mezelf verplicht om mijn briefwisseling voortaan van een ‘Armando’ te voorzien.”

De Armando-postzegels zijn te bestellen via philately@bpost.be.