Duo verkoopt Warmste Trui voor het goede doel Valentijn Dumoulein

20 november 2019

20u19 0 Ingelmunster Tuur Dejonghe uit Rumbeke en Brian Desplinter uit Ingelmunster hebben als actie voor De Warmste Week de Warmste Trui ontworpen. Ze steunen er Het Ventiel en Kom op tegen Kanker mee.

“Het gaat om een neutrale trui, zowel voor vrouw, man als kind dus”, zegt Tuur, die studies volgt om leerkracht Lichamelijke Opvoeding te worden. Daarnaast is hij trainer en gymnast bij trampolineclub De Trampo’s. “Om te dragen tijdens het werken of studeren. Met de actie wil ik vzw Het Ventiel steunen. Die zet zich in voor alle mensen die met jongdementie te maken krijgen. Dat doen ze onder andere door een buddywerking.”

Brians keuze viel op Kom op tegen Kanker. “Deze actie is voor mij belangrijk omdat een naaste jammer genoeg door de ziekte is getroffen”, zegt hij. “De verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor patiënten helpen bij het verwerkings- en acceptatieproces.”

Een Warmste Trui kost achttien euro en is gemaakt van vijftig procent katoen en vijftig procent polyester. Wie een trui koopt op www.dewarmstetrui.be kan deze ophalen op een vaste locatie. Die wordt na de bestelling via mail meegedeeld.