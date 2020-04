Duivenmelkers kunnen sport weer beoefenen: “Lossen mag tot 25 kilometer van de til” Valentijn Dumoulein

30 april 2020

11u31 0 Ingelmunster Duivenliefhebbers moesten hun hobby door de coronacrisis even op pauze zetten, maar voortaan mogen ze hun dieren weer beperkt individueel lossen. Dit is nodig om de duiven hun oriëntatiegevoel te laten trainen. “Een goede zaak, want gebeurde dat niet, dan konden we naar volgend jaar toe geen goede selectie maken en dat zou een ramp voor de sport geweest zijn”, zegt kweker Joël Verschoot uit Ingelmunster.

Toen de lockdown midden maart begon, was het voor de duivenkwekers net het moment om hun duiven te beginnen opleren. “Iedere duif, ook een oude, moet je (her)opleren”, legt succeskweker Joël Verschoot uit. “Je brengt hen steeds verder weg van huis, zodat ze op die manier hun oriëntatiegevoel aanscherpen en leren terug naar hun til te vliegen. Door de lockdown mochten we ze enkel thuis rondjes laten vliegen. Geen ideale situatie en dus heeft de Koninklijke Belgische Duivenbond versoepelde maatregelen gevraagd en verkregen.”

Selectie maken

Concreet mogen kwekers vanaf deze week hun duiven opnieuw individueel opleren. “Bij voorkeur ’s ochtends en we mogen ze tot 25 kilometer van hun til brengen”, zegt Joël. “Een godsgeschenk, want we hebben die trainingen echt nodig om de selectie naar volgend jaar toe te kunnen maken. Als de éénjarigen van 2020 niet kunnen spelen, kunnen ze ook geen ervaring opdoen en zo kan je ook het kaf niet van het koren scheiden.”

De nuance die het Nationaal Crisiscentrum maakt, is dat het individueel leren enkel mag in het kader van het dierenwelzijn en niet de sport. “Dat wil zeggen dat de toelating tot het individueel opleren niet wordt toegestaan om zich voor te bereiden op wedvluchten, maar wel terug te vinden is in het feit dat duiven die niet worden opgeleerd achteraf hun weg niet meer naar het hok zouden terugvinden”, zegt de Duivenbond in een mededeling.

Wedstrijden

Toch hoopt Joël dat kwekers hun duiven vanaf half mei ook met hun club mogen meegeven om uit te vliegen. “Misschien mogen ze dan eens vijftig kilometer verder gelost worden en ze zitten dan ook eens tussen andere duiven. Daarnaast hopen we dat er vanaf juni weer wedstrijden worden toegelaten. Ondertussen is er anderhalve maand achterstand opgelopen, maar we kunnen de schade nog inhalen als het seizoen bijvoorbeeld tot oktober zou mogen duren.”

Joël meent dat duiven inkorven met de nodige hygiëne- en afstandsmaatregelen zeker moet lukken. “Duivenlokalen zijn vaak cafés, maar dat hoeft zeker niet daar te gebeuren”, zegt hij. “Zolang we maar een bepaald lokaal met voldoende ruimte hebben, is het werkbaar. Dan laten ze bijvoorbeeld één kweker per keer binnen, zodat er geen samenscholing is. Ook de transporten voor wedstrijden kunnen met één chauffeur, die met één druk van de knop duizenden duiven lost. Wedstrijden in Frankrijk acht ik wel mogelijk. Ook de Franse federatie is volop aan het ijveren om dat mogelijk te maken.”