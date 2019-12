Dubbel feest in Maria Rustoord: Oudste inwoner viert 105de verjaardag, ook Godelieve (100) is jarig Valentijn Dumoulein

04 december 2019

16u59 0 Ingelmunster De pret kon woensdagnamiddag niet op in rusthuis Maria Rustoord in Ingelmunster. Margriet Naessens vierde er haar 105de verjaardag en is daarmee de oudste inwoner van de gemeente. Ook Godelieve Folens mocht 100 kaarsjes uitblazen.

Margriet verjaarde al op 2 december, maar het feest vond woensdag plaats. Haar man André overleed in 1985, maar enkele van haar vijf kinderen tekenden nog present. Margriet was vroeger lid van dansgroep De Zonnebloem, maar een dansje doen lukt tegenwoordig niet meer zo goed. Wat het geheim van haar lange leven is? “Goede genen”, grapt een van de dochters. “Haar moeder is ook 96 jaar geworden. En een portie geluk zal er ook wel mee te maken hebben, zeker?”

Verder was ook Godelieve Folens haar verjaardag. Deze kranige dame is 100 jaar geworden en vierde dat ook in het bijzijn van familie en vrienden. Het is blijkbaar goed toeven in Ingelmunster. Naast Magriet en Godelieve telt Ingelmunster nog drie andere eeuwelingen. In december komen er bovendien nog eens twee 100-jarigen bij.